Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России впервые опубликовало видео нового тяжелого ударного беспилотники «Охотник». Кадры опубликованы на канале министерства в YouTube.

Первый полет продлился около 20 минут, отметили в ведомстве. Аппарат несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м и приземлился.

Ранее 7 августа источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что до конца года «Охотник» выполнит еще несколько полетов. Задачи с каждым разом будут усложняться. Один из них пройдет в частично автономном режиме: оператор с земли подаст ему несколько команд, а после этого беспилотник будет проходить испытания автономно.

Свой первый полноценный полет «Охотник» совершил 3 августа.

Первые фотографии нового российского вооружения появились в Сети в конце января. За месяц до этого американский новостной портал Business Insider писал, что «Охотник» может существенно усложнить жизнь армии США.

Беспилотник «Охотник» компании «Сухой» выполнен с применением технологии стелс. Аппарат имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.