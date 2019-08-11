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Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, верующие пришли к мечети еще до рассвета. Многие мусульмане слушали проповедь снаружи, где для них были расстелены коврики. После завершения намаза они разойдутся по домам и отметят праздник с близкими. В этом году на торжества в столице собралось рекордное число верующих.

Пользователи сети выкладывают фотографии улиц возле Московской соборной мечети, где собрались мусульмане в честь Курбан-байрама. На снимках можно увидеть, что дороги полностью перекрыты из-за большого потока людей.

Массовый праздничный намаз также прошел в Крыму, участие в нем приняли более 2 тыс. мусульман.

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Перед намазом муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев обратился к мусульманам с проповедью. Он призвал их к единству, взаимопониманию и поддержке друг друга.

Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, 12 августа в регионе объявили выходным днем для представителей всех конфессий в связи с празднованием Курбан-байрама. В этот день отдыхать будут и жители Дагестана. В Чечне в связи с празднованием Курбан-байрама глава республики Рамзан Кадыров объявил выходными днями 12 и 13 августа, отмечает ТАСС. Нерабочим понедельник будет и у жителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма.

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Курбан-байрам (Ид аль-адха), или праздник жертвоприношения, считается одним из главных у мусульман. Он отмечается в конце паломничества в священные города Мекку и Медину, в 10-й день месяца Зуль-хиджа.

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