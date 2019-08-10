Новый посол Китая назвал работу в России своей мечтой

Новый посол Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэй заявил, что мечтал работать в РФ в качестве главы китайского диппредставительства. Об этом он рассказал журналистам в субботу, 10 августа.

«Я приехал в соседнюю родную страну Россию. Быть послом Китая в России — это большая мечта для каждого русиста Китая. Для меня эта мечта сбылась», — цитирует его ТАСС.

Ханьхуэй подчеркнул, что вместе с радостью испытывает чувство высокой ответственности. По его словам, отношения РФ и КНР являются важными не только для обеих стран, но и для поддержания мира и стабильности в глобальном масштабе. Новый посол выразил надежду на совместную работу с российской стороной в целях «сближения отношений между государствами».

Предшественник Ханьхуэй на этом посту Ли Хуэй после десяти лет работы в Москве завершил свою миссию в России и вернулся на родину, пишет ТАСС. Бывший посол заявил, что даже после отставки «будет вкладывать душу в дело укрепления дружбы Китая и России».

Уточняется, что Ханьхуэй уже работал в качестве посла своей страны в Казахстане в 2014-2018 годах. В 2018-2019 годах он занимал должность помощника министра иностранных дел Китая, а позже стал замглавы МИД КНР. На этом посту он курировал отношения со странами Европы и Центральной Азии.

7 августа стало известно об отставке посла США в России Джона Хантсмана. Позже в этот же день информацию подтвердил пресс-секретарь американского посольства. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Хантсман на своем посту не смог реализовать потенциал отношений между странами.