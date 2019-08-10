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Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

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По его словам, в настоящее время желание стать пилотами боевых самолетов изъявили три проходящих обучение девушки.

«Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится, очень хорошо», — сказал Дронов в эфире «Эха Москвы».

Командующий отметил, что учащиеся слабого пола показывают прекрасный уровень подготовки, напористость и высокие результаты при обучении. Так, средний балл в училище составляет у них 4,7 по пятибалльной шкале.

Для того чтобы стать летчиками боевой авиации, девушкам предстоит пройти дополнительный медконтроль. В 2019 году в летное училище прошли отбор 15 девушек.

В мае сообщалось, что первая индийская женщина-пилот истребителя официально получила разрешение на участие в боевых действиях.

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