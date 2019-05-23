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В Индии первая женщина — пилот истребителя допущена к боевым операциям

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Фото: Instagram/indianairforce
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Первая индийская женщина-пилот истребителя официально получила разрешение на участие в боевых действиях. Капитан ВВС страны Бхавана Кантх успешно прошла подготовительную программу для выполнения боевых заданий на истребителе МиГ-21.

«Она — первая женщина-летчик, которая получила квалификацию, позволяющую ей выполнять миссии на истребителе в дневное время», — заявил представитель ВВС Анулам Банерджи. По его словам, пилот добилась результата благодаря тяжелой работе и настойчивости, передает 23 мая ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

Капитан ВВС Индии Кантх была в составе первой группы женщин-пилотов, отобранных в 2016 году для службы на истребителях.

Ранее в мае истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси. Самолет был посажен в международном аэропорту Джайпура.

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