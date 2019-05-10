Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси. Самолет был посажен в международном аэропорту Джайпура, сообщает в пятницу, 10 мая, «РИА Новости» со ссылкой на агентство гражданской авиации Индии.

По данным телеканала NDTV, самолет летел в Нью-Дели через Карачи, перехват произошел после того, как Ан-12 отклонился от заданного курса, в частности, из Пакистана он вошел в индийское воздушное пространство в незапланированном месте в районе штата Гуджарат.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Motor Sich. Ранее индийские СМИ ошибочно назвали самолет грузинским.

В апреле сообщалось, что итальянские истребители Eurofighter Typhoon по тревоге были отправлены на перехват немецкого лайнера авиакомпании TUI Fly, который перестал выходить на связь.