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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

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Фото: flymotorsich.com
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Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси. Самолет был посажен в международном аэропорту Джайпура, сообщает в пятницу, 10 мая, «РИА Новости» со ссылкой на агентство гражданской авиации Индии.

По данным телеканала NDTV, самолет летел в Нью-Дели через Карачи, перехват произошел после того, как Ан-12 отклонился от заданного курса, в частности, из Пакистана он вошел в индийское воздушное пространство в незапланированном месте в районе штата Гуджарат.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Motor Sich. Ранее индийские СМИ ошибочно назвали самолет грузинским.

В апреле сообщалось, что итальянские истребители Eurofighter Typhoon по тревоге были отправлены на перехват немецкого лайнера авиакомпании TUI Fly, который перестал выходить на связь.

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