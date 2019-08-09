Спровоцированный протестными акциями ущерб достиг 100 млн рублей

Поданы первые исковые требования о возмещении ущерба от протестных акций в Москве, их сумма достигла 100 млн рублей. Об этом 9 августа агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля», — говорится в сообщении. В службе добавили, что общая сумма первых исков составила более 12,5 млн рублей, а общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями в результате протестных акций, ориентировочно превысил 100 млн рублей.

Отмечается, что все исковые заявления о возмещении имущественного ущерба направлены в Следственный комитет РФ. Они отвечают статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и поданы к лицам, в отношении которых возбуждены соответствующие уголовные дела.

9 августа сообщалось, что убытки предприятий малого бизнеса из-за двух несогласованных акций в центре Москвы превысили 106,2 млн рублей.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.