В столице сохраняется штормовое предупреждение

10 миллиметров осадков выпало в Москве за минувшие сутки — это около 13% от месячной нормы. Накануне в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Жителей предупредили о шквалистом ветре с порывами до 25 м/с. В аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов. Власти отменили мероприятия в городских парках. Закрыли зоопарк, веранды кафе и другие уличные площадки. МЧС рекомендовало жителям не выходить из дома без крайней необходимости. Штормовое предупреждение продлится в столице до вечера пятницы.