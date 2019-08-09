Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. Ранее лайнер авиакомпании «Глобус», летевший из Италии в РФ, был вынужден запросить разрешение на пролет над Украиной из-за мощного грозового фронта.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова на своей странице в Facebook в пятницу, 9 августа.

Накануне в пресс-службе «Украэроруха» сообщили, что 7 августа 2019 года пилот воздушного судна Boeing 737-800, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в Москву, в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.