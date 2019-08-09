Прямой эфир

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

0
Фото: Global Look Press/Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе «Украэроруха».

Пассажирский лайнер авиакомпании «Глобус», летевший из Италии обратно в РФ, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта.

«7 августа 2019 года пилот воздушного судна Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что самолет пролетел над Львовской областью.

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Месяц, вай: перелеты в Грузию подорожали почти в полтора раза
В рейтинге популярности у наших туристов страна «съехала» с третьего на 20-е место
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017