Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе «Украэроруха».

Пассажирский лайнер авиакомпании «Глобус», летевший из Италии обратно в РФ, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта.

«7 августа 2019 года пилот воздушного судна Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что самолет пролетел над Львовской областью.

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.