В США задержали мужчину с оружием и в бронежилете

В американском городе Спрингфилд (штат Миссури) полиция задержала вооруженного мужчину в местном супермаркете. Об этом в пятницу, 9 августа пишет Springfield News-Leader.

Инцидент произошел в четверг вечером в одном из магазинов сети Walmart. В здание вошел молодой человек в бронежилете и камуфляжной одежде с винтовкой в руках.

В магазине началась паника, посетители бросились бежать. Злоумышленник начал снимать происходящее на камеру смартфона, после чего покинул здание. У выхода его встретил местный пожарный не при исполнении, и, угрожая пистолетом, удерживал до приезда полиции.

Известно, что задержанному 20 лет, при нем было обнаружено более 100 патронов. Полиция устанавливает его мотивы, пишет «Газета.ру». Предполагается, что его целью было посеять панику.

Ранее в августе сразу в трех американских штатах произошли массовые атаки. Так, 3 августа, стрельбу открыли в торговом центре Walmart в техасском Эль-Пасо. Погибли 20 человек, еще 26 пострадали. Подозреваемый задержан.

В ночь на 4 августа стрельба произошла в Дейтоне (штат Огайо). Жертвами атаки стали девять человек, нападавший погиб. 16 человек госпитализированы.

Позднее в тот же день семь человек пострадали во время стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). По словам очевидцев, обстрел велся из проезжавшей машины.