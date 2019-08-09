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Пушков оценил кандидатуру Гренелла на пост посла США в России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский сенатор Алексей Пушков 8 августа в своем Twitter прокомментировал статью американского издания The Wall Street Journal о том, что послом США в России станет Ричард Гренелл, который сейчас представляет свою страну в Германии.

Пушков отметил, что кандидатом на пост посла в России является тот человек, который грубо угрожал Германии санкциями за участие в проекте «Северный поток – 2». Он подчеркнул, что после подобных заявлений в бундестаге призвали выслать американского посла из страны.

«К нам приедет с «Северным потоком – 2» бороться?» — сыронизировал сенатор.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост он покинет 3 октября.

7 августа Алексей Пушков отметил, что уход Хантсмана с поста логичен, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». А сам посол признавал, что он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

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