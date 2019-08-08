МВД Киргизии начало розыск организаторов беспорядков в Бишкеке

Министерство внутренних дел Киргизии начало розыск организаторов беспорядков в Бишкеке и его южных пригородах, заявила глава пресс-службы ведомства Карима Аманкулова в четверг, 8 августа.

«Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что сторонники задержанного в этот же день экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева предпринимают попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города. Незадолго до этого бывший глава государства сдался силовикам после штурма и был доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел Киргизии.

Первая попытка задержания бывшего киргизского лидера состоялась вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.