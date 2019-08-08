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Медведев рассказал об исчерпанном Киргизией лимите на революции в XXI веке

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность в связи с событиями в Киргизии. По его словам, очевидно, что в XXI веке эта страна свой лимит на революции уже исчерпала.

«И было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране», — сказал Медведев журналистам 8 августа после прибытия в киргизский город Чолпон-Ата.

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По словам главы кабмина, это может ударить по огромному числу людей, которые живут в этой стране.

«И даже по нашему евразийскому проекту», — цитирует премьера «Интерфакс».

Медведев добавил, что всё происходящее в Киргизии — это внутреннее дело страны, однако «мы не можем относиться безучастно».

Ранее 8 августа сообщалось, что сторонники задержанного в этот же день экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева предпринимают попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города. Незадолго до этого бывший глава государства сдался силовикам после штурма и был доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел Киргизии.

Первая попытка задержания бывшего киргизского лидера состоялась вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

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