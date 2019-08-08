В Совфеде рассказали о высокой доле кибератак на органы власти РФ из США

Более половины DDoS-атак на российские органы власти ведется с территории Соединенных Штатов, заявил в четверг, 8 августа, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В ходе встречи рабочей группы, на которой обсуждалось вмешательство США и Евросоюза во внутренние дела России, сенатор рассказал, что в сентябре комиссия планирует пригласить на свое заседание иностранных послов, в том числе американских дипломатов, для рассмотрения данного вопроса.

«DDoS-атаки, которые исчисляются миллиардами по отношению к нашей системе, связанной с безопасностью государства <…> Более половины этих атак ведется с территории США, эти данные подтверждаются и экспертами ООН», — цитирует «Интерфакс» Климова.

Так, член Центризбиркома РФ Антон Лопатин в ходе встречи сообщил, что в период перед единым днем голосования, который запланирован на 8 сентября, ЦИК фиксирует увеличение хакерских атак на сайт комиссии, а также на экспериментальный ресурс по электронному голосованию.

Особое внимание во время подготовки и проведения выборов уделяется также противодействию попыткам вмешательства зарубежных неправительственных организаций в избирательный процесс, незаконной агитации в интернете, призывам к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, рассказал на заседании начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Он напомнил, что в этом году ведомство признало нежелательными в России такие организации, как фонд «Свободная Россия» (США), «Всемирный конгресс украинцев» (Канада) и Atlantic Council of the United States, которые «занимаются дискредитацией руководства РФ» с целью формирования общественного мнения о необходимости смены власти в стране.

7 августа сообщалось, что депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России. За несколько дней до этого российский МИД обратился в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа, проходившей в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Сообщалось, что посольства на своих сайтах опубликовали информацию о так называемой прогулке. По версии российского МИДа, 90% этой информации призывало подключиться к несанкционированной акции. 5 августа представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что позиция Берлина касательно протестов в Москве уже доведена до сведения России и посольство продолжит переговоры по этому вопросу.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление. До этого еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.

Выборы депутатов Московской городской думы пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку столичных кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию на следующий день.