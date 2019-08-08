В Москве пройдет Кубок мэра по городошному спорту

Больше 150 спортсменов примут участие в Кубке мэра Москвы по городошному спорту с 10 по 17 августа. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Соревнования пройдут на трех площадках: в музее-заповеднике «Коломенское», парке культуры и отдыха «Братеевская пойма», на территории образовательного комплекса «Воробьевы горы». Участниками турнира станут спортсмены из Германии, Белоруссии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Израиля и России, пишет агентство городских новостей «Москва».

Согласно программе кубка, будут проходить как личные, так и командные соревнования по шести дисциплинам: классические городки, финские городки (русская рюха), еврогородки, юношеский турнир по классическим городкам, турнир среди преподавателей образовательных учреждений, а также турнир семейных команд «Папа, мама и я — городошная семья».

Организаторами соревнований выступают департамент спорта Москвы, а также Федерация городошного спорта Москвы, пишет НСН.