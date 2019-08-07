В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat

В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.

10 августа на сцене фестиваля выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Рита Дакота и другие известные певцы. Концерт будут вести Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

11 августа в парке представят широкий выбор мясных блюд от московских рестораторов. Вход на фестиваль будет свободный.

3 августа более 90 тыс. человек приняли участие в фестивале «Шашлык Live» в московском парке Горького. Гости фестиваля съели свыше 12,5 тыс. порций шашлыка.

«Шашлык Live» проходил на Пушкинской набережной 3 и 4 августа. В субботней музыкальной программе были заявлены выступления групп Uma2rman, «Сплин», «Чайф», Юлии Чичериной, экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова и других исполнителей.