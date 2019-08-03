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Фестиваль «Шашлык Live» в Москве посетили более 90 тыс. человек

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Фото: официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Более 90 тыс. человек приняли участие в фестивале «Шашлык Live» в московском парке Горького. Об этом 3 августа сообщается на сайте мэра Москвы.

Гости фестиваля съели свыше 12,5 тыс. порций шашлыка. Уточняется, что блюда из мяса и овощей повара будут готовить до самого вечера.

«Шашлык Live» проходит на Пушкинской набережной 3 и 4 августа и открыт для посетителей с 11 до 22 часов. В субботней музыкальной программе заявлены выступления групп Uma2rman, «Сплин», «Чайф», «Ногу свело!», Юлии Чичериной, экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова и других исполнителей.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору готового шашлыка в магазине, а в апреле врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Известиями» рассказала, как приготовить это блюдо, чтобы не подвергнуться повышенному риску заболевания раком.

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