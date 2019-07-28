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День гамбургера отметили в Москве

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Фото: mos.ru
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В Москве в парке Горького гости музыкально-гастрономического фестиваля «Бургер фест» отпраздновали День гамбургера. Информацию об этом распространила мэрия столицы в субботу, 27 июля.

Отмечается, что посетители фестиваля съели около 30 тыс. бургеров. Всего мероприятие посетили 407 тыс. человек.

На фестивале выступали DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и другие исполнители, сообщает «Газета.ру».

25 июля сообщалось, что неделя Удмуртской Республики, которая пройдет в рамках федерального инновационного проекта «Гастрономическая карта России», откроется в Москве 29 июля. Для презентации гастрономического и туристического потенциала региона в столицу приедут руководители местной администрации, а также повара и рестораторы. Специальными гостями мероприятия станут участницы коллектива «Бурановские бабушки».

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