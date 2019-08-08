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Власти Москвы оценили рост числа ДТП с участием такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве количество ДТП с участием такси возросло на 15% в 2019 году по сравнению прошлым годом. Об этом 8 августа заявил заммэра столицы и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в ходе выступления на VII Международном евразийском форуме «Такси» (МЕФТ).

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По словам чиновника, ухудшение статистики связано с переработкой водителей такси, на которую тех толкают агрегаторы, стремящиеся увеличить рынок, пишет RNS. В этой связи, подчеркнул Ликсутов, если агрегатор регулирует стоимость поездки в отрыве от компании – владельца такси, то он должен гарантировать водителю определенный уровень дохода — не ниже уровня зарплаты, которую получает водитель автобуса в Москве.

Заммэра также отметил, что размер среднего чека на поездку на такси в столице составляет 473 рубля, а время подачи машины даже в пиковые часы составляет около пяти минут.

Ликсутов напомнил, что с 2012 года в столице сформирован единый стандарт московского такси, организовали простую и удобную выдачу разрешений на деятельность. С 2012 года были выданы субсидии на 700 млн рублей, что позволило обновить почти половину парка такси в городе, пишет «Москва 24».

Чиновник добавил, что благодаря улучшению качества такси горожане начали отказываться от личных автомобилей. В среднем машины такси перевозят в Москве около 900 тыс. пассажиров в сутки, пишет агентство городских новостей «Москва».

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