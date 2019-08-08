В погибшего при штурме дома Атамбаева силовика стреляли из снайперской винтовки

Погибший в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сотрудник спецназа был ранен из снайперской винтовки, заявил в четверг, 8 августа, глава Государственного комитета национальной безопасности республики Орозбек Опумбаев.

По его мнению, бойца мог застрелить бывший глава государства, у которого есть соответствующее оружие.

«Мы всё знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку», — цитирует ТАСС Опумбаева.

Ранее в тот же день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о переводе бывшего лидера республики Алмазбека Атамбаева из ранга свидетеля в статус обвиняемого по ряду уголовных дел.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции бывшего главы республики в селе Кой-Таш с целью его задержания. На защиту экс-президента вышли сотни его сторонников, которые оказали сопротивление правоохранителям. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человека получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов. Несколько силовиков были взяты в плен. На следующий день их отпустили. Задержать политика так и не удалось.

После столкновений Атамбаев выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа». Позднее он заявил, что стрельбу во время спецоперации вел он, а у его сторонников якобы не было никакого оружия, «даже рогатки». При этом экс-президент подчеркнул, что старался не стрелять по людям.

Днем 8 августа силовики предприняли новую попытку штурма резиденции Атамбавева. По данным агентства K-News, сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против находящихся там сторонников Атамбаева, которые оказывают сопротивление представителям власти. Кроме того, военные перекрыли дорогу из Бишкека в село Кой-Таш, чтобы помешать активистам, направляющимся в резиденцию на защиту бывшего главы государства.