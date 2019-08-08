Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 48

Число пострадавших при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 48 человек. Об этом пишет портал 24.kg со ссылкой на Минздрав страны.

У 25 потерпевших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, еще четверо получили пулевые ранения. Девять человек уже выписаны.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших и одном погибшем. Жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек взяты в заложники.

В кому впал начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. Врачи диагностировали у нег тяжелый ушиб головного мозга и провели трепанацию черепа. Состояние Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш с целью задержать бывшего лидера страны. На защиту экс-главы государства вышли его сторонники, начались столкновения с правоохранителями, некоторые силовики были взяты в плен. Задержать экс-президента не удалось.

После столкновений сторонники Атамбаева опубликовали видео со взятыми в плен, а сам бывший президент выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа».

Генпрокуратура страны возбудила несколько уголовных дел против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Экс-лидер страны все обвинения отрицает.