Прямой эфир

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 48

0
Фото: РИА Новости/Светлана Федотова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 48 человек. Об этом пишет портал 24.kg со ссылкой на Минздрав страны.

Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии
Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики

У 25 потерпевших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, еще четверо получили пулевые ранения. Девять человек уже выписаны.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших и одном погибшем. Жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек взяты в заложники.

В кому впал начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. Врачи диагностировали у нег тяжелый ушиб головного мозга и провели трепанацию черепа. Состояние Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш с целью задержать бывшего лидера страны. На защиту экс-главы государства вышли его сторонники, начались столкновения с правоохранителями, некоторые силовики были взяты в плен. Задержать экс-президента не удалось.

После столкновений сторонники Атамбаева опубликовали видео со взятыми в плен, а сам бывший президент выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа».

Генпрокуратура страны возбудила несколько уголовных дел против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Экс-лидер страны все обвинения отрицает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва надеется на мирное разрешение конфликта в Киргизии
Спецназовца мог убить снайпер при задержании Атамбаева в Киргизии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017