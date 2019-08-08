В шведском городе ввели лицензию для попрошаек

Власти шведского города Эскильстуна обязали всех попрошаек получить лицензию, приравняв их занятие к официальному заработку. Об этом рассказала The Guardian.

Лицензия стоимостью 250 шведских крон (около 1700 рублей) действует три месяца, для ее получения нужно заполнить заявление онлайн или в полицейском участке, предъявив действующее удостоверение личности.

Отсутствие лицензии может стать основанием для штрафа в четыре тысячи шведских крон (чуть больше 27 тыс. рублей).

Отмечается, что попрошайничеством в Швеции обычно занимаются мигранты — как правило, цыгане.

Против введения лицензии выступают партии левых и зеленых, благотворительные организации. По их мнению, такая схема сделает еще более уязвимыми социально незащищённые группы населения, которые могут стать жертвами уличных банд.

При этом за последние месяцы несколько шведских городов полностью запретили попрошайничество после того, как Высший административный суд признал законным запрет этой практики в городе Веллинг.



Большинство населения страны одобряет запрет на попрошайничество, поскольку это вынудит мигрантов вернуться на родину.

В сентябре 2018 года заксобрание Санкт-Петербурга приняло законопроект о штрафах для попрошаек и гадалок в метро.