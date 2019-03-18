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В Госдуме предложили ввести запрет на попрошайничество

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В России предложили ввести запрет на попрошайничество. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с «Федеральным агентством новостей».

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«Необходимо раз и навсегда решить вопрос с попрошайничеством. На улицах появляется всё больше и больше лиц трудоспособного возраста, которые могли бы найти себе работу, а не стоять с протянутой рукой», — заявил парламентарий.

Вострецов отметил, что, как правило, такие люди собирают деньги не на жизнь, а на алкоголь или поддержку криминальных структур.

Вместе с тем, по мнению парламентария, региональные власти должны оказывать тем, кто просит милостыню, помощь с трудоустройством и жильем.

«Если у человека будет работа и место в общежитии, если ему будут помогать специалисты, то он к попрошайничеству больше не вернется, а начнет новую жизнь», — приводит слова депутата НСН.

Вострецов также указал на то, что не стоит обходить вниманием тех, кто делает бизнес на чужом горе и зарабатывает на попрошайках. Он добавил, что необходимо ввести уголовную ответственность для таких людей.

В сентябре 2018 года заксобрание Санкт-Петербурга приняло законопроект о штрафах для попрошаек и гадалок в метро.

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