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Пассажир Qatar Airways с билетом за $530 начал попрошайничать в салоне самолета

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Пассажир самолета, летевшего из Дохи (Катар) в Шираз (Иран), начал просить милостыню перед взлетом. Экипаж пытался вернуть его на место, но мужчина игнорировал просьбы.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Qatar Airways, сообщает Daily Mail. Очевидцы засняли на видео, как мужчина средних лет неожиданно покидает место и идет вдоль рядов с пластиковым пакетом. В ответ на просьбы стюардессы сесть он кивает головой, но не останавливается. Кто-то из сидящих протягивает мужчине деньги. Когда несколько членов экипажа стали усаживать мужчину силой, кто-то также передал купюры. Запись обрывается через минуту с небольшим, к этому моменту побирающийся пассажир стоит в проходе в окружении стюардов.

Из-за попрошайки вылет задержали более чем на минуту. Его личность не раскрывается, но известно, что это гражданин Ирана.

Ролик стал популярным в соцсетях. По информации издания, к 19 июня его посмотрели более 25 тыс. раз. Пользователи не понимают, как мужчина получил билет (стоимость перелета из Дохи в Шираз составляет £400 — примерно $530 — в один конец) и удивляются, что кто-то ему подает. Некоторые предположили, что видео является шуткой. Daily Mail обратилась к авиакомпании за комментарием, но пока не получила ответа.

В мае 2018 года в Иркутске двое мужчин раздели и выпороли ремнем попрошайку прямо на проезжей части. По версии следствия, мужчина в камуфляже побирался на дороге, рассказывая, что приехал из Симферополя и стал жертвой клофелинщицы, и просил денег на билет до дома. За несколько дней до инцидента водитель одной из проезжающих машин дал ему 40 тыс. рублей, однако позже снова встретил на том же месте и отомстил за обман.

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