Силовики покинули территорию вокруг резиденции Атамбаева

Силовики ушли из села Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб сторонников экс-главы государства.

Они отметили, что территорию покинули и милиция и спецназ.

7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш (вблизи Бишкека). Однако на защиту бывшего политика вышли его сторонники. Начались столкновения с полицией. В результате пострадали 43 человека, один из силовиков погиб. По данным властей, его могли убить из снайперской винтовки.

Задержать экс-президента так и не удалось, а несколько спецназовцев оказались в заложниках в доме Атамбаева. Сторонники бывшего лидера страны опубликовали видео со взятыми в плен силовиками, но пообещали их отпустить утром.

Атамбаева еще в июне обвинили в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека. Сам Атамбаев, занимавший пост президента с 2011 по 2017 год, назвал обвинения парламентариев «абсурдными».

На фоне сообщений о спецоперации по задержанию экс-лидера республики Алмазбека Атамбаев нынешний глава республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где срочно созвал заседание Совета безопасности.