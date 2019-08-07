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Порошенко вызван на допрос в ГБР по делу об уклонении от налогов

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Фото: ТАСС/Zuma
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Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу о возможном уклонении от налогов. Об этом рассказал представитель ведомства Максим Белоусенко.

По его словам, допрос политика состоится 12 августа. Речь идет об уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой», пишет 7 августа «Газета.ру».

Накануне стало известно, что экс-президент Украины проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом рассказал украинский генпрокурор Юрий Луценко.

В этот же день сообщалось, что ГБР возбудило еще одно уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Политика обвинили в поездке на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

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