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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

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Фото: РИА Новости
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».

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Сообщается, что бывший украинский лидер на данный момент находится в Турции, откуда обратился за помощью американским лоббистским компания, в том числе BGR group, за помощью в урегулировании уголовных дел, которые сейчас заведены на него на родине.

Источник издания рассказал, что Порошенко понимает серьезность обвинений, предъявленных Государственным бюро расследований (ГБР). Экс-президент якобы намерен защищаться от атак, в том числе отправиться в Вашингтон и ждать публичной поддержки, пишет «РИА Новости».

Кроме того, авторы статьи считают, что Порошенко может вовсе не вернуться в страну, а перебраться, например, в Лондон (Великобритания), где смогла закрепить часть его окружения. Однако при этом варианте бизнес-активы бывшего лидера Украины внутри страны могут быть арестованы.

28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

30 июля Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

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