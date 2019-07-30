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Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко «бессоветсно лжет», оправдывая поражение на парламентских выборах противодействием полиции. Об этом он написал во вторник, 30 июля, на своей странице в Facebook.

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«Полиция, как и МВД, в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!» — написал министр.

По его словам, для Порошенко «лгать — как дышать», поэтому люди захотели верить не ему, а «любому честному человеку». Министр отметил, что за последние годы большинство позитивного происходило не благодаря экс-президенту, а вопреки.

«Порошенко методично душил робкие ростки надежд в 2014-м, он в этом виноват. Можно только представить себе, чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги», — считает Аваков.

17 июля сообщалось, что имя Петра Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах, в том числе о злоупотреблении властью и служебным положением, о госизмене и об узурпации судебной власти. 30 июля стало известно еще об одном уголовном деле — экс-главу государства обвиняют в незаконном вмешательстве в судебный процесс, а также в давлении на судей.

Порошенко проиграл президентские выборы во втором туре, который прошел 21 апреля. Его полномочия закончились в мае, новым главой страны стал Владимир Зеленский.

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