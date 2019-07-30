Порошенко пообещал не прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он рассказал в беседе с «Украинской правдой».

«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично», — отметил Порошенко.

Он также добавил, что считает своим оппонентом не украинского президента Владимира Зеленского, а Путина.

Ранее 30 июля стало известно, что против Порошенко возбуждено новое уголовное дело. Экс-главу государства обвиняют в незаконном вмешательстве в судебный процесс, а также в давлении на судей.

Имя Петра Порошенко также фигурирует в 11 уголовных делах, в том числе о злоупотреблении властью и служебным положением, госизмене и узурпации судебной власти.

28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

По данным украинского издания Elise Journal, источник в молдавской прокуратуре 14 июля сообщил о наличии у Порошенко пяти паспортов на разные имена. Отмечается, что политик является гражданином сразу пяти стран, несмотря на то что на Украине запрещено иметь двойное гражданство.