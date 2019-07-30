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Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом во вторник, 30 июля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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По его словам, судьба глав государств, пришедших к власти путем «оранжевой революции», предрешена. Володин сравнил ситуацию на Украине с Грузией. Он отметил, что Порошенко и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пришли к власти при поддержке извне и «нанесли непоправимый ущерб своим странам» — Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина — суверенитет.

«Саакашвили уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным. А вчера Порошенко с семьей покинул Украину», — цитирует слова спикера Госдумы «Федеральное агентство новостей».

Володин подытожил, что ни одна революция, навязанная внешними силами, не принесла людям ничего хорошего, передает НСН.

14 июля украинское издание Elise Journal сообщило со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре о наличии у Порошенко нескольких паспортов на разные имена. Отмечается, что политик является гражданином пяти государств, несмотря на то что на Украине запрещено иметь двойное гражданство.

28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

30 июля Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

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