В Панаме возбудили уголовное дело о причастности Порошенко к отмыванию денег

Прокуратура Панамы открыла уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в причастности к отмыванию преступных доходов. Об этом во вторник, 6 августа, бывший заместитель руководителя администрации экс-главы государства Виктора Януковича юрист Андрей Портнов написал в Facebook.

По его словам, сначала власти страны провели проверку сведений о том, что Порошенко и его подручные скрывали в этой стране «преступные доходы, активы и собственность», отмывали незаконно полученные средства, а также уходили от уплаты налогов на Украине.

«Специальный прокурор Республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы — преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов», — заявил он.

Портнов указал, что ожидает активности властей Панамы по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его торговых и коммерческих операций, а также банковских счетов.

«Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев, и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — написал юрист.

Портнов также рассказал, что он под присягой дал показания панамскому адвокату о действиях бывшего президента Украины, уточняет НСН. Уголовное дело было возбуждено на основании предоставленных им данных, пишет сайт kp.ru.

17 июля глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что имя Порошенко и других высокопоставленных лиц из его окружения фигурирует в 11 уголовных делах. Позже было объявлено об открытии еще одного уголовного дела в отношении бывшего президента — о выезде на отдых на Мальдивы по поддельным паспортам.