Оборонительное сооружение времен ВОВ восстановят в Амурской области

Коллектив военно-исторического общества Дальневосточного высшего общевойскового командного училища восстанавливает здание и гарнизон артиллерийского полукапонира (АПК) вблизи села Марково Амурской области. В годы Великой Отечественной войны он был правофланговым в системе оборонительных сооружений Благовещенского укрепрайона.

С мая идет воссоздание внешнего исторического облика, ремонт первого этажа и орудий, а также проведение земляных работ по восстановлению ходов и сообщений на территории гарнизона, отмечает asn24.ru. Объектом заинтересовались реконструкторы исторических боев. Новый комплекс планируется открыть в мае 2020 года, к 75-летию Дня Победы. Он станет частью филиала парка «Патриот», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Напомним, в Амурской области около 25 млн рублей хотят дополнительно направить на ремонт памятников и захоронений погибших в годы ВОВ местных жителей. Средства будут распределены между 14 территориями. Ожидается, что финансирование получат Благовещенск, Свободный, Зея, Райчихинск, Шимановск, Тында, а также несколько сел в семи районах.