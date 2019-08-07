Прямой эфир

Оборонительное сооружение времен ВОВ восстановят в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллектив военно-исторического общества Дальневосточного высшего общевойскового командного училища восстанавливает здание и гарнизон артиллерийского полукапонира (АПК) вблизи села Марково Амурской области. В годы Великой Отечественной войны он был правофланговым в системе оборонительных сооружений Благовещенского укрепрайона.

С мая идет воссоздание внешнего исторического облика, ремонт первого этажа и орудий, а также проведение земляных работ по восстановлению ходов и сообщений на территории гарнизона, отмечает asn24.ru. Объектом заинтересовались реконструкторы исторических боев. Новый комплекс планируется открыть в мае 2020 года, к 75-летию Дня Победы. Он станет частью филиала парка «Патриот», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Напомним, в Амурской области около 25 млн рублей хотят дополнительно направить на ремонт памятников и захоронений погибших в годы ВОВ местных жителей. Средства будут распределены между 14 территориями. Ожидается, что финансирование получат Благовещенск, Свободный, Зея, Райчихинск, Шимановск, Тында, а также несколько сел в семи районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Трамп не подтвердил планы приехать на 75-летие Победы в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017