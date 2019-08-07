Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа

Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа в столицу придут ливни и сильный ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вторую половину четверга и начало дня пятницы специалист назвал наиболее неблагоприятными в погодном плане, так как через город пройдет серия фронтальных разделов.

«В ночь на пятницу и в первой половине дня будет сильный дождь и усиление ветра до 20 и более метров в секунду», — сообщил специалист агентству ТАСС, добавив, что ожидается большое количество осадков.

Согласно прогнозу на среду, 7 августа, воздух днем в Москве прогреется до +20…+22 градусов, местами пройдут небольшие осадки. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов.

В четверг ожидается потепление до +25 градусов. На выходных температура составит +18…+21 градуса, возможны дожди.

1 августа в Москве быдо объявлено о «желтом» уровне опасности из-за северо-западного ветра 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.