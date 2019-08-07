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Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы в среду, 7 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, в Москве днем столбики термометров поднимутся до плюс 20–22 градусов, в ночное время температура понизится до 10–12. Местами пройдет небольшой дождь.

В Подмосковье днем ожидается 18–23 градуса тепла, а ночью — 7–12 градусов.

6 августа сообщалось, что на текущей рабочей неделе москвичей ожидает нестабильная погода. Несмотря на то, что 7 числа ожидается потепление, уже 9 августа температура снова опустится до осенних показателей.

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