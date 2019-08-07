Путин встретился с главой Абхазии Хаджимбой
Президент РФ Владимир Путин встретился в сочинской резиденции с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Лидеры обсудили перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества. Встреча прошла накануне 11-й годовщины признания независимости Абхазии.
Президент РФ Владимир Путин встретился в сочинской резиденции с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Лидеры обсудили перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества. Встреча прошла накануне 11-й годовщины признания независимости Абхазии.