Юдашкин выразил соболезнования в связи со смертью Аллы Вербер

Российский художник-модельер Валентин Юдашкин выразил соболезнования родным и близким fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер, скончавшейся на 62-м году жизни. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Мне очень печально. Мы виделись дней пять назад на юбилее Игоря Крутого, она была в потрясающей форме. Эта весть как снег на голову. Конечно, Алла Вербер — один из немногих высокого уровня профессионалов. Она начала это дело и достойно вела его», — сказал Юдашкин в беседе с телеканалом.

Он также отметил, что Алла Вербер, имя которой является авторитетом, достойно представляла на мировом рынке не только свою фирму, но и всю страну.

Ранее 6 августа стало известно, что в Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Уточняется, что ее два дня назад доставили в больницу курорта Форте-дей-Марми в Италии. Предварительной причиной смерти называют инфаркт.

В 2012 году Вербер в одном из интервью рассказывала, что в 2008-м у нее обнаружили рак крови, но ей удалось победить болезнь.

Алла Вербер родилась в Ленинграде в 1958 году. В 1976-м вместе с родителями уехала из страны, жила в Канаде, Италии, США. В 26 лет открыла в Торонто свой первый модный бутик.

С 1990 года Вербер первая в России стала создавать бутики высокой моды в центре города. С 1993 года работала в международной ювелирной компании Mercury, со временем став вице-президентом. В 2003 году заняла пост fashion-директора ЦУМа.