Губернатор Красноярского края рассказал о состоянии пострадавших под Ачинском

Жизни пострадавших во время пожара в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской частив 20 км от Ачинска находятся вне опасности. Об этом во вторник, 6 августа, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«По моей информации, со слов персонала (сам лично я больницы посетить не смог), самое серьезное — это ранение глаз», — цитирует главу региона «РИА Новости». Усс также выразил надежду, что пострадавший сохранит глаз.

Он отметил, что после обследования саперами территории представители администрации смогут оценить размеры ущерба по каждому дому, передает RT.

5 августа в 20 км от Ачинска произошел пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части. Из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района ввели режим ЧС. В настоящее время возгорание ликвидировано.

По состоянию на 17:00 (местн.) 6 августа за медицинской помощью после взрывов обратились 13 человек. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на краевой минздрав. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва.