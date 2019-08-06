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Выплаты семьям с детьми-инвалидами увеличат в Астраханской области

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В Астраханской области увеличат отдельные выплаты семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Усилить меры социальной поддержки предложил врио губернатора Игорь Бабушкин.

В регионе с 1 сентября вырастут компенсации расходов, связанные с лечением ребенка-инвалида в клиниках за пределами Астраханской области. Если лечение длилось менее 2 недель, выплата составит 7 тыс. рублей, что в два раза больше текущей суммы. При лечении сроком от 14 до 30 дней компенсация составит 10 тыс. рублей. Если же ребенок находился в больнице больше месяца, размер выплаты составит 15 тыс. рублей. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Кроме того, с 7 тыс. до 15 тыс. рублей вырастет компенсация расходов на приобретение отдельных видов лекарственных препаратов и индивидуальных медицинских приспособлений.

Ранее Игорь Бабушкин выступил с предложением о расширении мер социальной поддержки для отдельных категорий льготников. Законопроект затронет порядка 200 тыс. человек.

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