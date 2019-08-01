Инвалиды Севастополя смогут ездить на пляжи на социальном такси

Способы использования социального такси в Севастополе расширены. В перечень объектов, которые можно посещать с его помощью, добавлены городские пляжи.

Соответствующее решение принято местным правительством по ходатайству общественных организаций инвалидов, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь». Ранее в список включили аптеки, учреждения культуры и торговые центры.

Напомним, Институт развития интернета (ИРИ) предложил Минкомсвязи России совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для людей с ограниченными возможностями.