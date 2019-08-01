Прямой эфир

Инвалиды Севастополя смогут ездить на пляжи на социальном такси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Способы использования социального такси в Севастополе расширены. В перечень объектов, которые можно посещать с его помощью, добавлены городские пляжи.

Соответствующее решение принято местным правительством по ходатайству общественных организаций инвалидов, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь». Ранее в список включили аптеки, учреждения культуры и торговые центры.

Напомним, Институт развития интернета (ИРИ) предложил Минкомсвязи России совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для людей с ограниченными возможностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕАО закупит новый спецтранспорт для стариков и инвалидов
Автобусы для перевозки инвалидов выйдут на маршруты во Владивостоке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017