В Росрыболовстве обозначили сроки освобождения животных из «китовой тюрьмы»

Всех косаток выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье на волю до 1 сентября, после чего специалисты займутся освобождением белух. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков 6 августа.

«Мы различные варианты рассматривали, но белух тоже придется доставлять в район Шантарских островов. В целом наша задача-максимум — вывезти в этом году полностью всех животных», — цитирует Шестакова «РИА Новости».

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу погрузили на фуры 1 августа, в ее состав вошли три косатки, которые, по словам ученых, хорошо ладят между собой. Близкая связь поможет животным быстрее адаптироваться в дикой природе.

Перед выпуском на всех китах закрепили спутниковые маячки, чтобы отслеживать их передвижение и адаптацию.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.

Во избежание повторения этой ситуации в законодательство будут внесены изменения. 24 июня на 28,1 млн рублей была оштрафована компания ООО «Афалина», которая отловила четырех косаток. За незаконный отлов китов ранее штраф наложили на еще три компании.