Турция предупредила о возможности новой гуманитарной катастрофы в Идлибе

В случае продолжения военных действий в сирийском Идлибе возможна новая гуманитарная катастрофа. Ее масштаб может превзойти кризис, произошедший в регионе в 2015 году, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на конференции послов Турции.

По словам дипломата, Турция, Россия и Иран делают всё возможное для предотвращения такого развития событий, передает «Интерфакс». Он призвал всех поддержать усилия стран-гарантов в Идлибе.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

В конце июня один турецкий военный погиб, трое пострадали в результате обстрела наблюдательных пунктов ВС Турции сирийской провинции Идлиб. После инцидента в генштаб ВС Турции для обсуждения произошедшего пригласили российского атташе в Анкаре.

13 и 16 июня два наблюдательных пункта в Идлибе подверглись минометным обстрелам, ранения получили трое турецких военных. Анкара обвинила в инциденте военных Сирии и ее сторонников.