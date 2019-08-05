СМИ узнали о резком сокращении поставок угля из России на Украину

Поставки российского угля на Украину в июне сократились на 85%. Об этом 5 августа пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Так, в первые пять месяцев текущего года экспорт увеличивался, однако в начале июня резко сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 750 тыс. т, то есть до 129,3 тыс. т. В целом за полгода поставки снизились на 11,1%, или 556 тыс. т до 4,9 млн т.

По данным издания, падение связано с тем, что многие крупные экспортеры сократили либо полностью прекратили поставки.

Однако эксперты полагают, что говорить о масштабном падении экспорта рано, так как часть угля была направлена обходным путем через Белоруссию. В 2018 году Минск увеличил импорт угля из России в два раза, а экспорт на Украину — до 588,5 тыс. т.

В целом в первой половине 2019 года РФ увеличила поставки в Белоруссию в 4,5 раза, то есть до 951,3 тыс. т.

1 июня Россия ограничила поставки топлива на Украину. Экспорт бензина, угля, дизельного топлива, пропана, бутана и других видов возможен только после спецразрешения от Минэкономразвития РФ.

Такая мера стала ответом на очередное расширение санкций Киева против Москвы в апреле 2019 года. Несмотря на то, что первый недружественный шаг приняли именно украинские власти, премьер-министр соседней страны Владимир Гройсман назвал запрет на поставки топлива «очередным проявлением гибридной агрессии» со стороны России.