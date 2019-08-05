Прямой эфир

СМИ узнали о резком сокращении поставок угля из России на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки российского угля на Украину в июне сократились на 85%. Об этом 5 августа пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Газопровод дружбы: Россия готова к консорциуму с Украиной
Соглашение о прямых поставках голубого топлива Киеву может быть подписано уже в августе

Так, в первые пять месяцев текущего года экспорт увеличивался, однако в начале июня резко сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 750 тыс. т, то есть до 129,3 тыс. т. В целом за полгода поставки снизились на 11,1%, или 556 тыс. т до 4,9 млн т.

По данным издания, падение связано с тем, что многие крупные экспортеры сократили либо полностью прекратили поставки.

Однако эксперты полагают, что говорить о масштабном падении экспорта рано, так как часть угля была направлена обходным путем через Белоруссию. В 2018 году Минск увеличил импорт угля из России в два раза, а экспорт на Украину — до 588,5 тыс. т.

В целом в первой половине 2019 года РФ увеличила поставки в Белоруссию в 4,5 раза, то есть до 951,3 тыс. т.

1 июня Россия ограничила поставки топлива на Украину. Экспорт бензина, угля, дизельного топлива, пропана, бутана и других видов возможен только после спецразрешения от Минэкономразвития РФ.

Такая мера стала ответом на очередное расширение санкций Киева против Москвы в апреле 2019 года. Несмотря на то, что первый недружественный шаг приняли именно украинские власти, премьер-министр соседней страны Владимир Гройсман назвал запрет на поставки топлива «очередным проявлением гибридной агрессии» со стороны России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
Пушков прокомментировал запрет на поставки российского топлива на Украину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017