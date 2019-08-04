В Сети резко осудили призыв к насилию против детей правоохранителей

Пользователи социальных сетей резко осудили поведение сторонников несогласованных акций в Москве, призывающих вычислять членов семей и детей правоохранителей и оказывать на них воздействие.

После появления подобных обращений десятки пользователей Twitter в своих комментариях отмечали официальные аккаунты Следственного комитета и МВД. Они требовали реагировать на призывы к насилию и угрозам.

Накануне, 3 августа, на странице «Оперативная линия» в Instagram и одноименном Telegram-канале появились обращения сотрудников правоохранительных органов к организаторам неразрешенных акций в столице.

«Мы видим, что, отрабатывая деньги, полученные из-за границы, вы стремитесь раскачать ситуацию в России!» — отмечается в публикациях. В обращении говорится, что силовики выявят каждого, кто может угрожать их семьям.

31 июля к мести силовикам, охранявшим правопорядок в Москве по время акции оппозиции 27 июля, призывал провокатор под ником Макс Стеклов. В Twitter он отметил, что узнать данные о детях правоохранителей не так трудно.

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — писал он.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (части 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.

После акции в Сети появилась информация о том, что активисты якобы разыскивают силовиков по фотографиям с митинга.