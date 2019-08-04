Два человека погибли в результате аварии на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

Инцидент произошел на Киевском шоссе, рядом с поворотом на Внуково. Как пишет «РИА Новости», автомобиль врезался в заграждение и загорелся. Причины происшествия устанавливаются.

2 августа не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане. Автобус с вахтовиками отправлялся в Елабугу, когда в него врезался грузовик с прицепом.