В США раскритиковали санкции против «Северного потока-2»

Руководитель программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер считает «ужасной идеей» санкции США против российского проекта «Северный поток-2», потому что они могут привести к обратному эффекту. Об этом говорится в его статье для журнала Politico.

По его словам, на сегодняшний день санкции стали «девизом» американской внешней политики.

«Давайте наложим санкции на Иран за соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — СВПД — Ред.), из которого администрация (американского президента Дональда— Ред.) Трампа вышла в одностороннем порядке. Давайте ударим санкциями по России не только за вмешательство в американские выборы 2016 года, но и за вмешательства, которые она еще совершит в будущем», — написал политолог.

По его мнению, новые ограничения, одобренные американским конгрессом, не остановят сооружение российского газопровода, но скорее подорвут отношения Вашингтона и Берлина и укрепят сотрудничество Москвы и Пекина.

Если американские законодатели действительно хотят препятствовать распространению российского влияния в Европе, считает Румер, им следует поддержать проект газопровода. По его словам, предлагаемые ограничения не изменят ни российскую корпорацию «Газпром», ни ее немецких и европейских партнеров, ни «привычки Кремля к запугиванию». Они не остановят трубу, у которой имеется достаточное финансирование, и которая уже завершена на две трети.

Даже если предлагаемые санкции отпугнут некоторые компании, пишет эксперт, к строительству присоединятся другие фирмы.

«Новый трубопровод не так страшен, как считают некоторые законодатели в США… Они боятся, что Европа станет слишком зависимой от российского газа… Но на самом деле доля России в импорте газа в Европу сокращается», — отметил Румер, пояснив, что уже сегодня Норвегия, Катар, Алжир, Нигерия, Перу и США поставляют топливо в ЕС при помощи газопроводов и в сжиженной форме. Политолог подчеркнул, что на европейском рынке присутствует высокая конкуренция.

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект, подразумевающий санкции в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Теперь за него должны голосовать сенат в полном составе и палата представителей, после этого, в случае одобрения, документ отправится на подпись к президенту Дональду Трампу.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол обратил внимание коллег на то, что санкции ударят в первую очередь не по России, а по европейским партнерам Вашингтона, и призвал не голосовать за них. Впрочем, компании, участвующие в проекте, уже заявили о намерении реализовать его, несмотря на санкции.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.