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«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Газпром» уложил 71% трассы «Северного потока – 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна.

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В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.

По словам главы австрийской OMV Райнера Зеле, первый газ по «Северному потоку – 2» поступит к полуночи 31 декабря.

Датские власти до сих пор не согласовали проект прохождения трубопровода по своей территории, из-за чего в июне оператор газопровода Nord Stream 2 AG был вынужден отозвать одну из трех заявок, поданных в Дании, в пользу прокладки труб в обход территориальных вод королевства. Из-за этого протяженность газопровода может увеличиться на 34 км, а реализация проекта — задержаться на неделю.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживает проект и участвует в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

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