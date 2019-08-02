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Суд признал жительницу Нижегородской области виновной в продаже сына

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Фото: Depositphotos
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Суд Нижнего Новгорода приговорил к пяти годам колонии общего режима мать, отдавшую новорожденного ребенка на продажу. Об этом 2 августа сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.

Следствие установило, что беременная жительница Нижегородской области в июле 2018 года решила отдать новорожденного сына своей знакомой. Женщина родила ребенка по поддельным документам, после чего ее сообщница забрала младенца из роддома. Мать была задержана в марте 2019 года. Она полностью признала свою вину и дала следствию показания, изобличающие ее соучастницу, в отношении которой СК продолжает вести расследование.

31 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде следователи задержали 29-летнюю мать двоих детей по подозрению в истязании сына. По словам мальчика, таким образом она пыталась «изгнать из него бесов».

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