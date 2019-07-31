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Мать двоих детей задержали в Нижнем Новгороде за истязания сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Нижнем Новгороде следователи задержали 29-летнюю мать двоих детей по подозрению в истязании сына. Об этом 31 июля сообщили в региональном СУ СК РФ.

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По версии следствия, с июня по 25 июля текущего года жительница Нижегородской области систематически била 12-летнего сына. Отмечается, что вечером 25 июля в квартире дома на улице Тимирязева она связала сына и нанесла ему несколько ударов по телу хоккейной клюшкой, после чего сделала ему укол неизвестного препарата. 29 июля подозреваемая была задержана. В отношении нее возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Известно, что у женщины изъяли малолетних детей: 12-летний мальчик находится в социально-реабилитационном центре, в месячная девочка — в медучреждении. В ходе расследования уголовного дела задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

По данным сайта kp.ru, подозреваемая работает мастером-стилистом. 22 июля она поселилась в отеле «Ностальгия» вместе с дочкой, а позже в тот же день знакомые привезли к ней сына. Вечером 26 июля женщина отправилась вместе с дочкой к подруге и оставила девочку у нее, после чего ушла и не вернулась. Через день подруга решила обратиться в полицию. Сына задержанной к тому моменту нашли работники гостиницы.

Установлено, что мальчик сутки просидел без еды и воды. По словам сотрудников гостиницы, ребенок в момент их появления сидел в углу весь в синяках. Сначала он говорил, что пострадал во время игры в хоккей, но потом признался, что его избила мать. По его словам, таким образом она пыталась «изгнать из него бесов». Кроме того, на теле мальчика нашли следы от уколов, а в гостиничном номере — пустые ампулы от обезболивающего и димедрола.

23 июля сообщалось, что на Кубани мужчина посадил на цепь 10-летнего сына.

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