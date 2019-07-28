В США умерли оставленные в машине на жаре годовалые близнецы

В США умерли оставленные отцом на восемь часов в машине на жаре годовалые близнецы. Об этом в субботу, 27 июля, сообщила The New York Post.

Отмечается, что отец — 39 летний Хуан Родригес — забыл, что не отвел детей в детский сад перед тем, как поехать на работу, и был твердо уверен, что в машине никого нет.

«Я отключился. Мои дети мертвы, я убил своих детей…» — приводит издание его слова.

Родригес предстал перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности и был отпущен под залог в $100 тыс.

В мае ребенок, оставленный без присмотра взрослых в припаркованной машине, погиб в Крыму.